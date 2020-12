Leidt deze metselrobot tot een revolutie in de bouwsector? "Dit kan het tekort aan metsers opvangen"

Handsaeme denkt niet dat deze machine jobs zal afpakken. "Integendeel, want er is een groot tekort aan metselaars. Veel jonge mensen willen niet meer werken in de bouwsector, omdat het een zware job is. De robot zal in de toekomst vooral een verbetering zijn voor de werkomstandigheden. Bouwvakkers zullen minder moeten sleuren met zware stenen. Binnenkort moeten we niet meer op zoek naar metselaars, maar eerder naar operatoren om zo’n robot te bedienen", besluit Handsaeme.