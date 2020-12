OVERZICHT: Wanneer zal wie gevaccineerd worden tegen het coronavirus?

In een tweede fase komen álle 65-plussers aan de beurt, gevolgd door de 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen, die dus risicopatiënten zijn. In deze fase komen ook mensen met essentiële functies aan de beurt. Wie dat precies zijn, moet de komende weken nog worden vastgelegd.

De vaccinaties in deze tweede fase zullen plaatsvinden in de lokale triage- en vaccinatiecentra, waarvan er zo’n 140 zijn, verspreid over het land. Tegen die tijd zullen er ook grote vaccinatiecentra komen in de steden.