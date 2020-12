Valse corona-attesten te koop op sociale media, maar ze zijn ook makkelijk zelf te vervalsen

Hoe groot het probleem van de verspreiding van de valse attesten is, is moeilijk in te schatten. Feit is dat officiële attesten moeilijk te onderscheiden zijn van valse exemplaren. Je moet al bijna naar het laboratorium of de huisarts bellen, die op het document vermeld staan, om na te gaan of de eigenaar van het attest werkelijk getest is of niet.

Daar hebben medewerkers van luchtvaartmaatschappijen, die op onze luchthavens instaan voor de controles van de negatieve corona-attesten indien het land van bestemming dit vereist, geen tijd voor. Sommige van die landen leggen de vliegtuigmaatschappijen bovendien boetes op als ze een reiziger met een vals certificaat hebben doorgelaten.