Verenigingen mogen weer gebak aan huis brengen in West-Vlaanderen, "takeawayalcohol" mag niet meer

Voortaan moeten alle West-Vlaamse burgemeesters het ook aan de gouverneur laten weten als ze nog iets organiseren in de aanloop naar kerst, tijdens of na de kerstvakantie. Als dat voor een volkstoeloop zorgt, zoals afgelopen weekend op Wintergloed in Brugge, dan moet de burgemeester het evenement verbieden. Doet de burgemeester dat niet, dan zal de gouverneur het doen. Dus daarom moet hij goed weten wat er waar allemaal is gepland.