Vilvoorde moet daklozenopvang voortaan helemaal zelf betalen

Vilvoorde voorziet winteropvang voor een tiental daklozen. Die is nu ondergebracht in het voormalige rusthuis Ter Linden, in het centrum van de stad. "We bieden de mensen daar het klassieke bed, brood en bad aan", licht de schepen toe. Ze krijgen een warme maaltijd, kunnen slapen en 's morgens douchen. "Hoeveel daklozen er in Vilvoorde zijn, is moeilijk in te schatten. Maar de ervaring leert dat onze tien plaatsen doorgaans volstaan. Als het een zachte winter is bijvoorbeeld, bieden maar weinig mensen zich aan", aldus de schepen.