Interesse in de zorg door corona gegroeid, maar mannen kiezen nog te weinig voor verpleeg- of zorgkunde

Intussen blijkt dat zo'n 10.000 vrijwilligers en meer dan 19.000 werkzoekenden of tijdelijk werklozen zich hebben aangemeld om tijdens deze coronaperiode bij te springen in de zorg. Maar een klein deel van hen kon echt aan de slag, maar de cijfers bewijzen dat er interesse is voor een job in de zorg, zegt de Vlaams zorgambassadeur.

“We zijn daar superblij mee dat die mensen zo'n warm hart hebben voor de zorg en ik hoop stilletjes dat die allemaal de microbe te pakken krijgen om in een zorgopleiding te stappen. Want we hebben veel goed opgeleide verpleegkundigen en zorgkundigen nodig in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen om kwaliteitsvolle zorg te kunnen organiseren.”