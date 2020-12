Vrouw uit Drogenbos staat terecht voor loondiefstal

De jonge vrouw werkte in de Action-winkel in Drogenbos. Op zekere dag haalde ze daar twee zakken geld uit de kluis en nam die mee naar huis, goed voor een buit van 22.150 euro. Maar de diefstal kwam al snel aan het licht. De vrouw werd opgepakt en vervolgd. Voor de rechtbank verklaarde ze dat ze in opdracht van haar toenmalige vriendje had gehandeld. "Ik heb veel last van verlatingsangst en doe alles voor mijn partner", klonk het. "Mijn toenmalige vriend heeft me gedwongen om die zakken te stelen."