Waarom kunnen ze in het Verenigd Koninkrijk volgende week al beginnen vaccineren en moeten wij wachten tot 5 januari?

En dat heeft alles te maken met het verschil in procedure, zegt Stefan De Keersmaecker, de woordvoerder van Volksgezondheid van de Europese Commissie in "De ochtend" op Radio 1. "De Britten maken gebruik van een soort tijdelijke noodtoelating. Onder strikte voorwaarden kunnen zij het vaccin aan bepaalde groepen geven, gedurende een beperkte periode. Wat wij willen doen, is een brede markttoelating geven. Dat wil zeggen dat het vaccin op de markt kan komen. Maar dat kan alleen als het Europese Geneesmiddelenagentschap een grondige analyse gedaan heeft naar de werkbaarheid en veiligheid van een vaccin."