Warner Bros gaat nieuwe films tegelijk in cinema uitbrengen en via streaming aanbieden

Het gaat concreet om 17 films die in de loop van volgend jaar in de zalen en dus via streaming gaan uitkomen, waaronder "Dune", "The matrix 4", "Godzilla vs Kong" en "Suicide squad 2". Het is voorlopig de bedoeling om deze nieuwe strategie enkel komend jaar toe te passen, maar de kans is wel groot dat weinig kijkers nog terug gaan willen.

Warner gaat de films uitbrengen op HBO Max, een streamingdienst die (nog) niet actief is in België. De rechten van HBO-series in ons land zitten bij Telenet en zijn te bekijken via streamingdienst Streamz. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe films ook daarop gaan belanden. De kans bestaat dus dat er voor de Belgische cinemasector weinig verandert.