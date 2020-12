Warre Borgmans over zijn overleden collega Ludo Busschots: "We zagen hem niet vaak de laatste tijd"

"Ik schrok toen ik hoorde dat Ludo overleden was. We zijn even oud en 64 is erg jong om er niet meer te zijn", zegt zijn collega Warre Borgmans in "Start Je Dag". "Ik had de laatste jaren heel weinig contact met Ludo. Hij is wat weggedeemsterd maar van dit nieuws schrik ik toch. Op een bepaald moment heeft Ludo heel diep gezeten. Hij heeft toen een klop van de hamer gekregen en is van de radar verdwenen. Hij was altijd zo fier op zijn vak als acteur."