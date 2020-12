Wielermonument uit Brakel verhuist van Rondplein naar Parikeberg door rioleringswerken

Het fietsmonument heeft al wel wat stormen doorstaan: vorige week is er nog een wagen tegen het kunstwerk gereden: “Het was een zeer zwaar accident en het monument is beschadigd”, zegt Carlier. “Maar al bij al valt de schade eigenlijk mee. Dat laat nog maar eens zien dat het echt een stevig monument is.”

Het monument is in 2005 op het Rondplein geplaatst en is gemaakt uit 2005 fietsonderdelen.