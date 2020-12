Winkels in Aartselaar mogen in december 7 dagen op 7 openblijven

In Aartselaar mogen alle winkels gedurende de hele maand december 7 dagen op 7 openblijven. Ze moeten dus geen verplichte sluitingsdag nemen. Die beslissing heeft het gemeentebestuur genomen om de handelaars te steunen in tijden van corona. “Er ligt nog een grote voorraad in de winkels en op deze manier kunnen ze er vanaf raken”, klinkt het.