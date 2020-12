Aida Macpherson en Anne Pollard winnen Belgodyssee voor jonge journalisten

Via een online ceremonie vanuit de VRT NWS-redactie werden de Vlaamse studente Aida Macpherson (KU Leuven campus Brussel) en de Waalse studente Anne Pollard (UCLouvain) uitgeroepen tot de grote winnaressen. Beide journalistes in spe krijgen een betaalde stage van zes maanden bij respectievelijk VRT NWS en de RTBF. Ook koning Filip was aanwezig bij de bekendmaking, die te bekijken was op de Facebookpagina van Belgodyssee. Normaal gezien vindt de prijsuitreiking plaats in de Spiegelzaal van het Koninklijk Paleis van Brussel. Door de coronapandemie was de bekendmaking dit jaar online.