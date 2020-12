Drukke weg in Oudsbergen krijgt wilddetectiesysteem na aanrijding met wolf

De mensen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) hebben intussen DNA kunnen nemen van het voertuig dat gisterochtend betrokken was bij de aanrijding met een wolf op de N76 in Oudsbergen. Het is de bedoeling om zo te achterhalen welke wolf er geraakt werd.

De eigenaar van de wagen kon geïdentificeerd worden, waarna er op het voertuig DNA-sporen van de wolf werden genomen. "Dat DNA is nog niet geanalyseerd. Het lab is er nog niet meteen mee bezig. Het zou nog veertien dagen of langer kunnen duren", legt Koen Van Muylem, woordvoerder van het INBO uit.