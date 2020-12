ZNA-ziekenhuizen houden zich klaar om coronavaccins op te slaan: “Alles hangt af van de bewaartemperatuur”

Sommige vaccins zullen op koudere temperaturen bewaard moeten worden. Zo zal één van de vaccins, dat van Pfizer, moeten worden bewaard op een temperatuur van min 70 graden. “Dat wordt al iets lastiger. We hebben maar één ultravriezer die tot min 80 graden kan gaan. Die wordt nu voornamelijk gebruikt om weefsel in op te slaan. Daarnaast hebben we nog een tiental gewone vriezers, maar die gaan maar tot min 20 graden. Hoe lager de temperatuur waarop de vaccins bewaard moeten worden, hoe minder capaciteit we ter beschikking hebben", aldus De Broe.