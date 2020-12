Zware brand in afvalverwerkend bedrijf in Herenthout onder controle

De brand bij een afvalverwerkend bedrijf in Herenthout is onder controle. De grootste hinder is nu voor het verkeer. Het bedrijf ligt op een industrieterrein waar een belangrijke weg, de Atealaan, voor een deel afgesloten is. Ook de afrit Herentals-Industrie op de E313 richting Hasselt is afgesloten. Er werd gevreesd dat er gevaarlijke stoffen opgeslagen waren in de loods, maar dat is volgens de burgemeester niet het geval.