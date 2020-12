Zwembad van Meise nog altijd dicht door lekkend dak

Sinds 1 december mogen de zwembaden weer open door de versoepeling van de coronamaatregelen. Daar werd ook in Meise naar uit gekeken. Maar het zwembad De Wauwer moet voorlopig dichtblijven. Er is een probleem met het dak. Door een slecht functionerend ventilatiesysteem ontstaan er vochtplekken op bepaalde plaatsen in het dak, en daardoor lekt het dak.