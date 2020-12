Kwart van politiekorps Limburg Regio Hoofdstad in quarantaine na contact met besmette collega

Bij politiezone LRH zit een groot deel van het korps uit voorzorg thuis. Maandag werd een van de agenten van het korps ziek. Hij liet zich daarom testen en bleek besmet, maar hij had wel nog het hele weekend gewerkt. De arbeidsgeneesheer besliste daarop dat alle collega's die met hem in contact waren gekomen in quarantaine moesten. Het gaat om 25 mensen, dat is een kwart van het totale korps. Zondag worden zij getest en wordt er beslist hoe het verder moet.