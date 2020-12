AA Gent-mascotte blijft positief ondanks ontslag trainer: “Alles komt goed”

“Dit seizoen is een drama op heel veel vlaken”, vertelt Benjamin Bundervoet. En dat zegt hij niet zomaar: gisterenavond werd al voor de derde keer dit seizoen de trainer van de club ontslagen. Wim De Decker moet plaatsmaken na de tegenvallende resultaten. Eerder moesten Jess Thorup en Laslzo Bölöni ook al weg. De spreekwoordelijke druppel voor De Decker was het teleurstellende resultaat in de Europese campagne. Gisteren verloor AA Gent nog thuis met 1-2 tegen het Tsjechische Liberec. Het was in Europa de vijfde opeenvolgende nederlaag voor Gent.