Aalsterse daklozenopvang krijgt politiecontrole na foutief bericht op sociale media

Ophef op sociale media nadat verschillende berichten circuleerden waarin staat dat het sociaal restaurant in het inloophuis De Brug in Aalst open is, tegen alle coronaregels in. Iemand plaatste op facebook de vraag waarom de horeca dicht moet blijven, terwijl het sociaal restaurant wel open mocht. Het bericht werd massaal gedeeld op Facebook en oogste heel wat kritiek bij horeca-uitbaters, sommigen hadden het zelfs over concurrentievervalsing. Uiteindelijk ging zelfs de politie ter plekke om te controleren, maar die kon niets verkeerd vaststellen.



Volgens schepen Sarah Smeyers (N-VA) is het gewoon een groot misverstand: "Zoals elk jaar openen we het daklozencentrum op 1 december. Daarvoor stellen we tijdens de winternood overdag onze accomodatie in het inloopcentrum De Brug ter beschikking. Het sociaal restaurant bevindt zich op dezelfde plek, waardoor de misvatting waarschijnlijk is ontstaan. Maar het klopt dus niet dat het sociaal restaurant open is. Ook zij moeten zich aan de coronaregels houden."