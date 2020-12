Afgebrande kerk Anzegem wordt na kerstvakantie opgebouwd: "Veel kans dat we muren laten staan en binnentuin maken"

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met het schip, het deel waar de stoelen staan, moet gebeuren. Eerst was het de bedoeling om er de diensten van de gemeente in onder te brengen. En nog een deel te gebruiken voor vieringen, tentoonstellingen en concerten. Maar die optie bleek te duur. Schepen Johan Delrue (Samenéén): "Het wordt hoogstwaarschijnlijk een aangelegde tuin die ook als bezinningsplaats kan dienen. We moeten er ook voor zorgen dat we daar iets kunnen organiseren, weliswaar in de buitenlucht". Samen met Erfgoed bekijkt de gemeente nu of die binnentuin een optie is.