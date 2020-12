Assenede organiseert “Black-out wandeling”: “Wandeling langs locaties uit gelijknamige serie”

Wandelclub “De Trekvogels” heeft sinds de coronapandemie al verschillende wandelingen uitgestippeld in de gemeente. “Assenede heeft veel troeven. We hebben hier een krekengebied, een landbouw- en ook een stiltegebied. Het is hier echt de moeite waard.” Bobelijn speelt nu extra in op de wandelhype: “Ik verzamelde alle filmlocaties van de serie en gaf ze door aan de wandelclub. Zij hebben dan een toffe wandeling samengesteld die begint aan het gemeentehuis.”