Bangladesh brengt 1.640 Rohingya-vluchtelingen over naar kunstmatig eiland in zee

Volgens Bangladesh beschikken de Rohingya op Bhasan Char over kamers en alle infrastructuur die nodig is om normaal te leven. Er zouden ook 300 politieagenten, onder hen vrouwen, op het eiland gestationeerd worden om de orde te handhaven. In een eerste fase zouden 2.000 mensen naar Bhasan Char worden gebracht. In totaal hoopt Bangladesh om 100.000 mensen te hervestigen op het eiland.

Zelfs dat is slechts een tiende van de ongeveer miljoen Rohingya die de voorbije jaren voor vervolging en geweld uit buurland Myanmar (Birma) gevlucht zijn. Sindsdien zitten 860.000 van die mensen bijeengepakt in een enorm vluchtelingenkamp in het oosten van Bangladesh.