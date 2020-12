Bart De Wever (N-VA): "Het lijkt mij een no-brainer dat je niet voor versoepelingen pleit met Kerstmis"

MR-voorzitter Bouchez krijgt hier met andere woorden geen bijval vanuit de N-VA-oppositie. "Het klopt gewoon niet wat Bouchez doet", aldus De Wever.



Dat Bouchez ook in verbands met corona wat soloslim speelt binnen de Vivaldi-meerderheid heeft volgens De Wever vooral te maken met frustraties over het feit dat de MR na de regering-Wilmès de regie over het regeringsbeleid is kwijtgespeeld.