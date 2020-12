BE-Alert vraagt opnieuw je contactgegevens: "Nee, het is echt geen phishing"

Wie zich registreert bij BE-alert kan mails, sms'jes of meldingen via sociale media krijgen wanneer er zich in de buurt een noodsituatie voordoet. Bijvoorbeeld in het geval van een milieuramp. Maar ook wanneer er nieuwe coronamaatregelen worden uitgevaardigd, krijg je een mail in je postbus.

Verdachte mail

Enkele mensen die al jaren geregistreerd zijn bij BE-alert, krijgen nu plots de vraag om hun gegevens opnieuw door te geven. Ze zouden hun adres en telefoonnummer moeten vernieuwen via de website van BE-alert. Maar omdat er tegenwoordig zoveel phishingmails de ronde doen, vragen ze zich af of het bericht wel echt is.

Yves Stevens van het crisiscentrum is duidelijk: "De mail komt van ons, dus het is absoluut geen phishing. Mensen moeten zich geen zorgen maken."

Privacywetgeving

Volgens Stevens hebben een paar duizend gebruikers de vraag gekregen om hun contactgegevens opnieuw te registreren. "Het gaat in totaal over 34.000 adressen die nu aangeschreven worden. In totaal zijn er 920.000 adressen geregistreerd op Be-Alert. BE-alert werd officieel gelanceerd in 2017. Maar sinds 2014 lopen er al proefprojecten in 33 gemeenten." En het zijn precies de mensen die hebben deelgenomen aan dat proefproject die nu opnieuw gecontacteerd worden."

"Ze moeten zich nu éénmalig opnieuw registreren op het definitieve platform. Dat kan heel gemakkelijk via www.be-alert.be." De nieuwe website is volledig in orde met de privacywetgeving en je zal als gebruiker ook makkelijker je gegevens kunnen wijzigen.