Nieuwe meting toont aan: minder lood in bloed van kinderen in buurt van Umicore-fabriek, maar nog steeds hoge waarden

In oktober en november werd er een nieuwe meting gehouden. 243 kinderen namen deel aan het onderzoek. Dat is zo'n 60 procent van alle kinderen in de wijk. Nooit eerder namen er zoveel kinderen deel.



Het gemiddelde loodgehalte bedroeg deze keer 4,12 microgram lood per deciliter bloed. Dat is een daling ten opzichte van het voorjaar en dus goed nieuws. Minder goed nieuws is dat de waarde nog steeds hoger is dan de gemiddelden van in 2018 en in 2019 en dat er ook een duidelijk verschil is tussen kinderen die in en buiten de wijk wonen. In totaal had één kind op vier een loodgehalte in het bloed dat boven de refentiewaarde lag van 5 microgram.