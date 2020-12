Het kunstmatige eiland Bhasan Char: vergeetput voor vluchtelingen voor de kust van Bangladesh?

Het bestaat ook nog geen twintig jaar. Een laag gelegen stuk land rees toen soms boven de zeespiegel uit in de grote delta waar de samenstroming van grote rivieren zoals de Ganges en de Brahmaputra in de Golf van Bengalen uitmondt. In de loop der jaren is dat eiland kunstmatig opgehoogd en uitgebreid met bagger uit de Himalaya. Het is nu iets meer dan 40 vierkante kilometer groot.