Bij Bekaert in Zwevegem en Ingelmunster dreigen 160 banen te verdwijnen

Bekaert wil herstructureren en daarom wil het bedrijf dus 160 jobs schrappen. De directie van Bekaert verwijst onder meer naar de gevolgen van de coronacrisis. Het nieuws komt zwaar aan bij het personeel, zeggen de vakbonden.

Karel Hoorelbeke van het ACV: "Het is geen echte verrassing. Vorig jaar was er al een grote herstructuering bij Bekaert. Wij voelden toen al dat er daar nog een vervolg zou op komen. Maar het tijdstip van deze nieuwe herstructurering is erg cynisch: in deze coronatijden, enkele dagen voor Sinterklaas en enkele weken voor Kerstmis. Dit is voor de werknemers een bittere pil om te slikken."

In de fabriek in Ingelmunster staan de meeste banen op de helling: 95 van de 160 aangekondigde ontslagen. Vorig jaar vielen er bij Bekaert al eens 125 ontslagen. Daardoor moest ook de fabriek van de staaldraadfabrikant in Moen bij Zwevegem de deuren sluiten.