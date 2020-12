Coronavirus blijft top Servisch-orthodoxe Kerk teisteren: nu ook hoofd ad interim met COVID-19 in ziekenhuis

Het hoofd ad interim van de Servisch-orthodoxe Kerk, bisschop Hrizostom (68), is in het ziekenhuis opgenomen wegens een coronabesmetting. Dat meldt de Kerk. Hij is de tijdelijke opvolger van patriarch Irinej (90) die vorige maand aan de gevolgen van een coronabesmetting stierf. Die liep hij op kort nadat hij de begrafenis had geleid van Amfilohije (82), de patriarch van Montenegro, die eveneens aan de gevolgen van COVID-19 was gestorven.