Gesprekken over handelsakkoord tussen EU en VK staan "op pauze", morgen crisisoverleg tussen Von der Leyen en Johnson

Het handelsakkoord moet tegen 31 december in kannen in kruiken zijn want die avond om middernacht eindigt de overgangsperiode die begon toen het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 formeel uit de Europese Unie stapte. Sindsdien is de handel als vanouds blijven doorgaan volgens de bestaande regels, maar dat kan vanaf 1 januari 2021 niet meer.