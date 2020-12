Europees president Michel over brexit: "Wij hebben onze waarden, Britten moeten nu kiezen welke toekomst zij willen"

De tijd dringt dus. Europees Raadsvoorzitter ("president") Charles Michel liet tijdens een toespraak vandaag niet al te veel in zijn kaarten kijken, maar herhaalde de alom bekende Europese standpunten: Europa is klaar voor elk scenario dat uit de onderhandelingen komt. Maar ook: "Het is kristalhelder: wij willen een akkoord."



Michel benadrukte ook dat hij de Britse soevereiniteit respecteert, maar ook dat het nu aan de Britten is om te bepalen welke toekomst ze willen. "Wij hebben onze Europese waarden, de Britten moeten kiezen welke standaarden zij willen volgen. De echte vraag is welk politiek, economisch en sociaal project zij willen voor hun toekomst." Michel verwijst daarmee naar de discussie over het "gelijke speelveld", een van de drie pijnpunten tijdens de onderhandelingen (zie verder).

Over de vraag of er beter geen akkoord komt dan een slecht akkoord, wilde Michel niet al te diep ingaan. Maar wat als een van de Europese lidtstaten zijn veto stelt, zoals Frankrijk dreigt te doen als er geen goed akkoord uit de bus komt? "Al van bij het brexitreferendum (in 2016, red.) was een grote meerderheid ervan overtuigd dat het referendum een dramatische verdeeldheid zou zaaien. Maar we hebben positief verrast en zijn erin geslaagd de eenheid te bewaren, met een sleutelrol voor Michel Barnier (de Europese hoofdonderhandelaar, red.). Transparantie tussen de lidstaten was de sleutel tot vertrouwen en vertrouwen was de sleutel tot eenheid. En die inspanning moeten we blijven doen."