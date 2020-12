Circusartieste oefent in lege zalen cultuurhuis de Warande tijdens lockdown: "Het kriebelde om weer te beginnen trainen"

Hoewel alle cultuurhuizen gesloten zijn voor het grote publiek, valt er nog steeds heel wat te beleven in cultuurhuis de Warande in Turnhout. Ook dat is gesloten tot eind januari, maar in de tussentijd maken ze online voorstellingen die je via de computer thuis kan volgen. Ook bereiden ze zich voor op een heropening in februari, en geven ze aan artiesten de kans om hetzelfde te doen.