Colruyt speurt met nieuwe scanner baksteen in paprikapoeder of teveel aan water in kip op

"De scanner werkt op basis van lichtstralen die we afvuren op vlees en vis bijvoorbeeld", vertelt Simon Steverlinck van Xpectrum. "Door (de weerkaatsing van) licht kan het toestel nagaan uit welke stoffen het product is opgebouwd. Zo kunnen we binnen enkele seconden vaststellen of er bijvoorbeeld baksteen werd toegevoegd aan paprikapoeder en of er gewone takjes werden toegevoegd aan thee. Maar we kunnen ook zien of er water werd toegevoegd aan kippenvlees. We kunnen eigenlijk snel nagaan of de producten die we geleverd krijgen, voldoen aan de kwaliteitscriteria van Colruyt. En kleurt de scanner rood, dan wordt het product voor verder onderzoek doorgestuurd naar het labo."