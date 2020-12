De warmste kerstboom van Berlare: een stam en een ster van wol en 1.500 lapjes stof

Vandaag doet de wollen boom nog dienst als kerstboom, maar het is de bedoeling dat hij het hele jaar zal blijven staan. “De boom is behandeld en kan dus tegen weer en wind”, zegt Van Daele nog. “We willen er tijdens de zomermaanden ook nog naar kunnen kijken, want het is ten slotte een boom die een lach op de gezichten van mensen tovert. En dat is zowel in de winter als in de zomer belangrijk.”