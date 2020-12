Wat gebeurt er tijdens De Warmste Week 2020? Iedereen kan iemand bedanken die het verschil heeft gemaakt 

Presentator Dieter Coppens trekt tijdens De Warmste Week met zijn soepbus op een roadtrip door Vlaanderen. Hij wil zo veel mogelijk soep uitdelen aan mensen die het verschil hebben gemaakt voor iemand anders in 2020. Dieter bedankt dus met soep onder de noemer #soeperbedankt: zijn roadtrip is te volgen op Eén en de website van Eén.

"In dit moeilijke jaar hebben heel veel mensen zich toch ingezet voor iemand anders. Het is echt tijd om hen eens in de bloemetjes te zetten, of ja, in de soep te doppen. Want geef toe: er is geen waardevoller cadeau dan een oprechte "dank je wel" van iemand te krijgen (en laat soep net de oermoeder van de warmte zijn)", aldus Coppens.

Op zijn tocht door Vlaanderen neemt hij elke dag een andere Eén-collega mee die hem helpt bij het verdelen van de soep en het bedanken. Zijn "soepporters" zijn Kevin uit "Down the road", Wim Lybaert, Siska Schoeters, Tijs Vaneste, Cath Luyten, Leen Dendievel en Eddy Planckaert.