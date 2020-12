Denemarken stopt ten laatste in 2050 met exploitatie van olie en gas in de Noordzee

Denemarken is de grootste producent van olie en gas in de Europese Unie. Het land is in 1972 begonnen met de exploitatie via boorplatformen in de Noordzee en pompt nu jaarlijks iets meer dan 100.000 vaten ruwe olie op. Dat is veel minder dan Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, maar die zijn geen lid van de EU. Denemarken is overigens een kleine producent, het VK haalt jaarlijks tien keer zo veel olie naar boven.