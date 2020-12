Nieuw dierenkerkhof in Sint-Pieters-Woluwe: "Er was veel vraag naar"

Op de begraafplaats in Sint-Pieters-Woluwe kan je je hond of kat nu ook effectief begraven. En daar was volgens de burgemeester veel vraag naar: "'Het was een initiatief van het Brussels Gewest in 2017, en we zijn daar op ingegaan", zegt burgemeester Benoît Cerexhe (CDH). "Er zijn in Sint-Pieters-Woluwe veel mensen met een huisdier; er zijn zo'n 5.000 honden en 700 katten geregistreerd."