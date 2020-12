Diest vervangt alle lampen in  verlichtingspalen door ledverlichting

Vandaag wordt in Diest gestart met 4.450 verlichtingspalen te vervangen door ultrazuinige ledverlichting. De stad werkt hiervoor samen met de netbeheerder. De bedoeling is om het energieverbruik te beperken: "Door de ledverlichting kunnen we tot 50 procent besparen op de jaarlijkse onkosten, als we ze allemaal vervangen hebben", zegt schepen van stadsontwikkeling Bart Stals. "Doordat het energieverbruik daalt, heeft dat niet alleen invloed op de kostprijs, maar het is inderdaad ook beter voor het milieu, want je moet minder elektriciteit verbruiken."