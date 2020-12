Dode en verschillende gewonden bij vechtpartij in Zaventem

Bij een vechtpartij in een leegstaand bedrijfspand in de Belgicastraat in Zaventem zijn gisterenavond één dode en verschillende gewonden gevallen. De omstandigheden van het voorval worden momenteel nog onderzocht en ook het dodelijk slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. "We zijn onmiddellijk na de feiten verwittigd, en we hebben de buurt nog uitgekamd op zoek naar een dader, of daders. Maar niemand kon als verdachte worden opgepakt", zegt Gilles Blondeau van het parket.

Gisterenavond nog zijn een wetsdokter samen met het labo en een onderzoeksrechter aangesteld om de omstandigheden van de vechtpartij te onderzoeken: "Er lijkt in eerste instantie sprake te zijn van messteken, maar een autopsie op het het slachtoffer zal later duidelijkheid brengen", besluit Blondeau.