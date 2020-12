Duitsland wil af van fonetische spelling met enkel "Germaanse namen" uit de nazitijd

Het is Michael Blume, de ombudsman tegen antisemitisme in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg, die de kat de bel heeft aangebonden. Volgens hem is het tijd om het nazisysteem van spelling los te laten, zeker nu er een groeiende afkeer is voor Joden en andere etnische en religieuze minderheden. Dat dit oude nazisysteem zo lang gebruikt is, is op zich "een bewijs van een diepe antisemitische en racistische instelling in Duitsland", zegt Blume in een interview met de radiozender Deutschlandfunk.