Eerste “bikepark” van Vlaanderen komt in Kuurne: “Iedereen kan er veilig zijn fietstechniek verbeteren”

Het wielercircuit wordt gebouwd op de Hippodroom in Kuurne. “Het komt op het middenplein van de renbaan. De paardenraces kunnen dus zeker nog georganiseerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook voor het paardenrennen een goede zaak is. Dat is al een tijdje minder populair aan het worden. De infrastructuur en de parking is er al. Het is ook de startplaats van de wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne”, besluit Benoit.

Het is de bedoeling dat de eerste steen kan gelegd worden wanneer het WK wielrennen in Vlaanderen wordt georganiseerd, dat is in september 2021.



(Video: het Tom Dumoulin bike park in Sittard.)