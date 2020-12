Nog kerstkaartjes nodig? "Schandalig prentje" dat het eerste kerstkaartje ter wereld werd, wordt geveild

Een Victoriaans uitgedost gezin dat een toost uitbrengt met een glas rode wijn, "een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar voor u" als boodschap. Het is het tafereel van het allereerste kerstkaartje uit de geschiedenis, daterend uit het Groot-Brittannië van eind 19e eeuw.



Een vredevolle scène, maar toch viel ze destijds niet in goede aarde. Hij werd voor het eerst in 1843 gedrukt, in het moralistisch strenge Groot-Brittannië van weleer. Het was een periode waarin geheelonthouding de norm was, alcohol was uit den boze. En de afbeelding vertoonde nét iets te veel eindejaarsvreugde: op de voorgrond zie je bijvoorbeeld hoe een meisje een slokje proeft uit het glas van een volwassene.