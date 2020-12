Erika Vlieghe waarschuwt: "Er is geen solide plan voor een derde golf"

Erika Vlieghe zag in de aanloop naar de tweede golf een gelijkaardige situatie als bij de eerste golf. "Er was geen groter plan en het was ook niet duidelijk wie de kapitein van het schip was", aldus professor Vlieghe. "Enkel de ziekenhuizen konden de nodige flexibiliteit aan de dag leggen omdat ze noodplannen hadden klaarliggen. Als je generieke voorbereidingen klaar hebt, geraak je al heel ver."

Daarnaast waren er volgens Vlieghe nog verschillende struikelblokken. Zo is er een probleem met de structuur van het beleid, waardoor de bevoegdheden versnipperd zijn. Vlieghe verwijst onder meer naar de acht ministers van Volksgezondheid. "Ondanks de goodwill", is dat "in het beste geval een vertragende factor, maar in het slechtste geval is dat een killing factor", aldus de infectiologe.

Ze wil niet met de verwijtende vinger naar een bepaald niveau wijzen. Vanuit de regio's en op federaal niveau probeerde iedereen zijn steentje bij te dragen, maar iedereen verwees naar elkaar. Efficiëntie was er niet. "Het was net de processie van Echternach."