Vlaamse kerstfilm "De Familie Claus" in première op Netflix: hoe bedreigend zijn streamingdiensten voor bioscopen?

Films die via streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime of Apple TV uitgebracht worden: die praktijk is aan een opmars bezig. Nadat films enkele maanden exclusief in de filmzalen hebben gespeeld, kunnen mensen ze ook thuis bekijken via streaming. De coronacrisis heeft die gang van zaken drastisch veranderd. Heel wat films die in eerste instantie voor het grote scherm bedoeld waren, gaan nu meteen in première via streamingdiensten, omdat de bioscoopzalen gesloten zijn.