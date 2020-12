Gerard Platteau, oud-burgemeester van Ternat, overleden: "Leefde 100 procent voor zijn gemeente"

Gerard Platteau was al politiek actief in 1958, eerst als gemeenteraadslid en later als schepen in het dorpje Sint-Katharina-Lombeek. In 1976 wint hij met zijn partij Centrumlijst de eerste verkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Ternat. Vanaf 1977 wordt hij burgemeester en hij zal dat blijven tot in 2000. In 1988 kent Gerard Platteau zijn politieke hoogtepunt. Met zijn Lijst van de Burgemeester (LVB) behaalt hij een absolute meerderheid.