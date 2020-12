Gevechten verhinderen humanitaire hulp van de Verenigde Naties in de Ethiopische provincie Tigray

Zeker is dat medici in ziekenhuizen in onder meer Mekelle, maar wellicht ook andere steden, roepen om meer medisch materiaal en pijnstillers om de talrijke gewonden te verzorgen. Uiteraard is er ook nog de dreiging van het coronavirus in Tigray.

Een speciaal geval is het lot van de 96.000 vluchtelingen uit buurland Eritrea die al jaren in kampen in Tigray wonen. Ook daar is een tekort aan voedsel, maar de BBC maakt ook melding van weliswaar onbevestigde berichten over aanvallen en ontvoeringen tegen die Eritrese vluchtelingen. Velen van hen zouden uit Eritrea gevlucht zijn om de lange dienstplicht daar te ontlopen. Gevreesd wordt dat Eritrea, dat zijn steun heeft uitgesproken voor het Ethiopische offensief in Tigray, die mensen nu zou dwingen (of laten dwingen door Ethiopië) om terug te keren.