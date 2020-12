Grootste expo ooit over Fabeltjeskrant opent in Mechels speelgoedmuseum: “Er ligt zelfs een lolly van 52 jaar oud”

De tentoonstelling van de Fabeltjeskrant in het speelgoedmuseum is de grootste die ooit ergens te zien was. Hij telt zo’n 700 stuks. “Er zit zelfs een lolly bij van Meneer de Uil uit 1968. Wie bewaart er nu een lolly voor 52 jaar? Maar ik vind hem fantastisch.”

Ondertussen zou je denken dat van den Heuvel al alles verzameld heeft wat er over de Fabeltjeskrant te vinden is, maar niets is minder waar. “In de tentoonstelling ligt ook een heel klein ringetje met een foto van Meneer de Raaf erop. Het is zo’n ringetje dat je uit een snoepautomaat haalt. Je gooit er dan een kwartje in, even draaien en dan komt er zo’n eitje uit met dat ringetje in. Die kwam ik laatst toevallig tegen toen ik in een bakje met snuisterijtjes zat te snuffelen. Het is een heel zeldzaam item, want het is de enige die ik in 52 jaar gezien heb, maar er moeten er dus meer van zijn. Elke markt waar ik nu kom, duik ik meteen in de bak met de kleine snuisterijen, want je weet maar nooit.”

De tentoonstelling “Op reis door Fabeltjesland” loopt tot 21 februari. Voorlopig kan je die enkel bezichtigen in het weekend en tijdens schoolvakanties. Tickets moeten op voorhand gereserveerd worden.