Huisarts uit Deurne roept projectontwikkelaar op om mee iets te doen aan het huisartsentekort

In sommige regio's is er een huisartsentekort. Huisarts Helena Peeters uit Deurne roept lokale overheden en projectontwikkelaars op om daar mee iets aan te doen. Ze wil zelf al enkele jaren haar praktijk in Deurne-Zuid uitbreiden, want ze moet elke dag nieuwe patiënten weigeren omdat haar huidige praktijk te klein is. Ze sprak al met één van de projectontwikkelaars die een nieuwe wijk bouwt in de buurt. "Maar ze konden me enkel een volledig afgewerkt appartement voorstellen van 250.000 euro, dat ik dan zou moeten ontmantelen en opnieuw inrichten." Na een telefoon van onze redactie belooft projectontwikkelaar Matexi nu toch te bekijken of er iets mogelijk is in een volgende bouwfase volgend jaar.