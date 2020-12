In bos van Koekelare halen boomklimmers zaad uit dennen

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos klimt Wim Mertens, samen met een collega, in de typische dennen van het domeinbos Koekelare. "We moeten echt tot in de top klimmen om de dennenappels te plukken. Ze hangen bovendien aan het uiteinde van de takken. Het is dus echt goed uitkijken, zeker wanneer het hard waait. Toen ik boven kwam in mijn eerste den, vond ik geen enkele nuttige appel", lacht Wim.

De dennenappels worden naar boomkwekerijen gebracht. Daar worden ze gedroogd tot het zaad eruit valt. Met dat zaad worden nieuwe dennen gekweekt. Er is momenteel erg veel vraag naar de typische dennensoort die in het Koekelarebos groeit. "Het is een boom die goed bestand is tegen de klimaatopwarming. In Duitsland bijvoorbeeld zijn er miljoenen bomen afgestorven door de schorskever. Daar willen ze nieuwe bomen planten. En daarvoor is de Koekelare-den een ideale soort."