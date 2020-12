CD&V-voorzitter Coens in kerstmanifest: partij meer smoel geven door het vaker op te nemen voor "gewone mensen"

"Impact: daarover gaat het", schrijft Joachim Coens. "Gewone mensen terug sterk maken in de wereld." De Vlaamse christendemocraten moeten de "gewone mensen" herontdekken, vindt hij. "Daarmee bedoel ik de mensen die elke dag opnieuw hun verantwoordelijkheid nemen, die gaan werken en zorgen voor hun naasten, die zonder pretentie of arrogantie leven en er gewoon het beste van maken. Hoe ze eruit zien of waar ze in geloven, doet er niet toe. Wel hun inzet voor de samenleving."

Volgens Coens heeft de coronacrisis een aantal dingen op scherp gezet. "Wat we nu normaal vinden - hoe mensen zich eenzaam voelen, verweesd, uitgeput, onzeker - dat hoeft helemaal niet normaal te zijn. We moéten ons niet laten behandelen als louter consumenten, personeel of data. We moéten niet aanvaarden dat we leven onder stress, vervuiling en vervreemding van elkaar. Mensen zijn belangrijk, de wereld waarin ze leven moet een plek zijn waar ze zich thuis, veilig, gezond en gerespecteerd voelen.”